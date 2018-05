Sénégal: Les ressources du numérique au profit d'une exposition consacrée aux figures emblématiques des indépendances africaines

Il y a aussi des héros du peuple noir, de la diaspora afro-américaine et des Caraïbes, notamment Martin Luther King, Bob Marley, Aimé Césaire, Mohamed Ali, etc.

Plus loin, à l'intérieur de la pièce, sont exposés des portraits d'autres personnalités de l'époque des indépendances : les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Félix-Houphouët Boigny de la Côte d'Ivoire, le héros de la lutte antiapartheid Nelson Mandela, l'ex-président Libyen Mouammar Kadhafi, etc.

A travers cette exposition, l'artiste "questionne (...) les frontières entre l'histoire racontée et la vérité historique, entre représentation et chose représentée, entre le réel et le virtuel", lit-on dans un dossier de presse.

Dakar — L'Ivoirienne Valérie Oka propose une galerie de portraits de figures emblématiques de l'histoire des indépendances africaines et du peuple noir, dans le cadre de la 13e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, une exposition mi-réelle mi-virtuelle qui tire profit des tendances les plus modernes de l'art.

