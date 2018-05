Algérie: Médecins résidents - Sit-in de protestation dans l'enceinte du CHU Mustapha Pacha

- "Il est important de nous situer à l'échelle régionale et mondiale pour savoir comment diriger… Plus »

Concernant le service civil, le responsable a fait savoir que "ce service consacré par la loi n 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé et maintenue dans le nouveau projet de loi sur la santé est irréversible car il assure une couverture sanitaire globale de tous les citoyens dans toutes les régions du pays".

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a indiqué, maintes fois, que "les revendications des médecins résidents ont été prises en considération pour améliorer leurs conditions de travail par des mesures incitatives, dans le cadre des lois en vigueur et que la porte du dialogue avec les représentants de ce corps restent ouvertes".

Les protestataires scandaient des slogans appelant à prendre en compte leurs revendications et dénonçant l'état "déplorable" dans lequel se trouve ce corps et la fermeture des portes du dialogue.

