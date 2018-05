Tunisie: Scoutisme - Le chef de l'Etat reçoit le secrétaire général de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout

Tunis — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi au palais de Carthage, le secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), Ahmed Hendaoui, et le secrétaire général de l'organisation scoute arabe, Atef Abdelmajid, en visite en Tunisie à la tête d'une délégation composée de 80 chefs scouts internationaux pour diriger une session de formation du 9 au 15 mai courant.

Le chef de l'Etat a félicité, à cette occasion, Ahmed Hendaoui, pour sa nomination en tant que premier arabe occupant le poste de secrétaire général de l'organisation mondiale. Il a souligné le rôle important que joue cette organisation dans la formation et l'éducation des jeunes et dans la consécration du respect de l'Etat et de ses institutions et des valeurs du sacrifice au profit de la nation.

Caïd Essebsi a également salué les grands efforts déployés par l'organisation scoute tunisienne visant à éduquer les jeunes, à développer la société et à encourager le scoutisme en Tunisie et dans le monde arabe, appelant les chefs scouts à poursuivre leurs efforts pour donner l'exemple en matière de sacrifice et d'altruisme et afin d'édifier un avenir meilleur pour leur patrie et pour les générations futures.

Le président de la rRpublique a, d'autre part, adressé ses remerciements à l'OMMS pour son intérêt porté à la Tunisie, réaffirmant sa volonté de renforcer la coopération avec l'organisation mondiale scoute.

De son côté, Ahmed Hendaoui a donné au chef de l'Etat un aperçu des principales activités de l'organiastion mondiale scoute qui réunit 169 pays, passant en revue le programme d'activité de la délégation scoute durant sa visite en Tunisie et les différentes rencontres tenues avec les dirigeants tunisiens. Il s'est félicité, également, de l'intérêt particulier que la Tunisie accorde au mouvement scout et du soutien dont il bénéficie de la part des institutions de l'Etat.

Le secrétaire général de l'organisation mondiale a salué, par ailleurs, la forte adhésion des jeunes tunisiens au mouvement scout tunisien, réaffirmant la disposition de l'organisation à renforcer et soutenir les projets et programmes qui seront organisés par les Scouts Tunisiens.

L'entretien s'est déroulé en présence du commissaire général de l'organisation des Scouts Tunisiens, Wahid Laabidi.

s-bak