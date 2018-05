Algérie: Le Mouloudia d'Alger se relance, l'ES Sétif dans le coma

- "Il est important de nous situer à l'échelle régionale et mondiale pour savoir comment diriger… Plus »

L'entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni, souhaitait que le succès soit le lien de réconciliation entre le club et les supporteurs, très en colère ces derniers temps au point que les plus durs d'entre eux avaient choisi de boycotter le match de mardi soir.

la seconde période ne fut pas plus palpitante, hormis ce coup de théâtre du but de Karaoui alors qu'on s'acheminait tranquillement vers un nul.

Et pourtant c'est dans un stade plein à craquer, que les Algérois ont réussi une excellente opération en s'imposant grâce au polyvalent Amir Karaoui, qui avait déjà permis aux siens d'arracher le nul devant le Difaâ El Jadida lors de la première journée. Petite différence, le 4 mai il avait marqué son but à la 89e minute.; mardi soir il a rassuré ses supporteurs en inscrivant le but de la victoire à la 88e !

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.