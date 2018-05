Afrique: WAC/Togo-Port - Une addition bon marché

Et ce sera d'ailleurs un défenseur, Mohamed Nahiri, qui triplera l'addition après un raté invraisemblable d'El Haddad (55') et un manque patent de lucidité d'Amine Tighazoui (70'). Mais le Widad eut le mérite de continuer à gérer la partie avec beaucoup de calme et d'économie pour éviter surtout les blessures, vu les nombreuses absences ou méformes de joueurs-clés.

Après une première journée de la phase de poules marquée par son nul avec les Mamelodi Sundowns, malgré un voyage des plus pénibles, les Marocains étaient décidés à casser la baraque devant une équipe togolaise qui a quand même été prise au sérieux en raison de ses derniers résultats devant de bons calibres comme l'AC Léopards de Dolisie ou encore le Hilal d'Omdurman qu'il a battus. Mais le WAC a démontré qu'il est d'un calibre supérieur et l'a prouvé dans la fournaise du Stade Mohamed VI de Casablanca.

