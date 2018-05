Tunisie: la 2e édition du tournoi Abdallah Hajri organisé le 30 juin et 1er juillet prochain à Tunis

Tunis — L'Ecole des Jeunes de Tunis (EJT - CS Sfaxien ), organisera les 30 juin et 1er Juillet prochains, la deuxième édition du tournoi "feu Abdallah Hajri", annonce , Ahmed Zahhaf president du comite d'organisation du tournoi.

La première édition avait été organisée en mai 2017 par l'EJT dans le cadre de sa stratégie de formation, et à la mémoire du stratège feu Abdallah Hajri avec la participation de six équipes issues des écoles académiques, pour la catégorie 2007 et 2008, à savoir le CS Sfaxien, le club africain, l'Espérance Sportive de Tunis, le Club Athlétique bizertin, le Stade Tunisien et l'équipe de L'EJT.

Cette année, les organisateurs ont invité d'autres équipes à participer au tournoi, à savoir l'association sportive de l'Ariana, l'Ecole Fédérale, l'Etoile sportive du Sahel et l'Avenir Sportif de la Marsa ainsi que le club français de Tremblay et le club algérienune de Tizi Ouzou.

L'évènement sera étalé sur deux journées le 30 juin et le 1er Juillet 2018 consacré aux catégories 2007 et 2008 et aura lieu au stade de rugby de la cité nationale sportive d'EL Menzah, indique les organisateurs.

Le tournoi débutera par une cérémonie officielle d'ouverture dans la matinée du 30 juin 2018 et s'achèvera par une autre cérémonie de clôture le 1er juillet pour la remise des trophées, des médailles et cadeaux aux équipes qui monteront sur le podium en présence de certaines personnalités tunisiennes et étrangères comme invités d'honneur.

Le tournoi se déroulera sous forme de championnat de trois poules pour la première phase. Chaque poule est formée de 4 équipes de jeunes joueurs natifs 2007 et 2008. Sont qualifiées aux ¼ de finale, les deux équipes classées premières et deuxièmes ainsi que les deux meilleures des trois troisièmes :

- 1er de la poule A joue contre le 2e de la poule B

- 2e de la poule A joue contre le 1er de la poule B

- 1er de la poule C joue contre le 2e meilleure 3e

- 2e de la poule C joue contre le 1er meilleure 3e

Pour les ½ finales, il sera procédé à un tirage au sort.

À l'occasion de cet événement, un deuxième terrain sera réservé à des activités de loisir durant les deux journées afin de faire participer aussi bien les jeunes joueurs que leurs accompagnants.

Feu Abdallah Hajri, né le 08 janvier 1947 à Sfax, est une figure emblématique du football tunisien qui évoluait au poste d'allier gauche au sein du CS Sfaxien.

Il est le co-fondateur de l'EJT et son directeur technique jusqu'à son décès le 02 avril 2017. Le regretté était d'un fair-play exemplaire, doté de qualités techniques remarquables et jouissait d'une popularité exceptionnelle.