Tunisie: Les JCC 2018 se tiendront partiellement à la Cité de la Culture, l'Irak et l'Inde principaux pays hôtes

En parallèle, Ayed a réaffirmé la volonté des JCC de renforcer sa présence dans la région, en tant que rendez vous cinématographique ancré dans ses origines arabes et africaines. Pour rappel, le dépôt des dossiers de films pour les différentes compétitions officielles et parallèles de l'édition 2018 des JCC se poursuivra jusqu'au 15 août prochain.

Les JCC devront continuer sur la même ligne de promotion des jeunes cinéastes à travers le renforcement de l'atelier Takmil et les masters classes destinés au développement des compétences des cinéastes africains et arabes désireux de soumettre leurs films en phase de postproduction.

Après avoir accueilli la Corée du Sud et l'Argentine, les JCC devront élargir la participation de nouveaux pays d'Amérique latine et d'Asie.

Le Sénégal affichera sa présence comme étant un pays par où avait commencé le combat pour la défense d'un jeune cinéma d'auteur sur le Continent ayant abouti à la création des JCC, premier festival de cinéma en Afrique et dans le monde arabe, par le Tunisien Tahar Cheriaa et son compagnon de route le Sénégalais Ousmène Sembène.

La direction des JCC est en train de préparer une riche programmation afin de dynamiser la vie culturelle au centre ville de Tunis et autres régions du pays. Dans le même souci de décentralisation, initié l'année dernière, les JCC devront s'ouvrir d'avantage sur les régions et couvriront de nouvelles villes, à savoir Gafsa, Jendouba, Mahdia et Sfax après un premier noyau lancé en 2017 à Djerba (Medenine), Menzel Bourguiba (Bizerte), Kairouan et Monastir.

"L'Irak sera l'invité d'honneur de cette édition 2018 en reconnaissance à la production en constante évolution depuis 2003 dans ce pays et en vue de faire connaitre ses jeunes réalisateurs auprès des professionnels du film", a annoncé le directeur des JCC, ajoutant que l'Inde, où l'industrie cinématographique est des plus prolifiques du monde ainsi que le Brésil seront parmi les grands invités des JCC 2018.

