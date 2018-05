Sénégal: Kaolack - Le marché bien pourvu en produits de consommation courante (officiel)

"L'huile est le produit pour lequel nous avons le plus de crainte. Le gouvernement a ainsi mis en place un mécanisme pour promouvoir et encourager la production d'huile d'arrachide qui doit à l'avenir occuper une place importante dans le marché intérieur", a souligné Barro.

S'agissant de l'oignon et de la pomme de terre dont les importations ont été gelée depuis janvier, M. Barro a appelé les commerçants à respecter et appliquer les prix homologués par l'Etat pour prévenir tout risque de spéculation (350 francs le kilos de l'oignon et 400 francs pour celui de la pomme de terre).

"Chaque semain, nous faisons le point sur la disponibilité des stocks et des prix de l'ensemble des denrées de grande consommation. Actuellement, le marché est bien approvisionné et les risques de spéculation sont limités", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS.

