Togo: Début du ramadan demain

Le premier jour est déterminé lors de la "nuit du doute" durant laquelle on observe l'apparition du premier quartier de la nouvelle lune, qui doit être visible à l'oeil nu et dûment constatée.

Ce calendrier compte onze jours de moins que le calendrier solaire et, pour cette raison, les dates de début et de fin du ramadan varient tous les ans.

Le ramadan, mois sacré de jeûne et de prières est l'un des cinq piliers de l'islam, avec la profession de foi, l'obligation de prier cinq fois par jour, l'aumône et le pèlerinage à La Mecque. Il représente, pour les musulmans, un mois de piété, de charité et de frugalité.

