Gambie: Massacre de migrants ghanéens en Gambie - Des ONG accusent Yahya Jammeh

Des conclusions peu crédibles pour Human Rights Watch et l'ONG Suisse Trial. Ces organisations ont réouvert le dossier et interviewé une trentaine d'anciens responsables du régime ainsi que Martin Kyere le seul survivant connu de ce massacre. Leur conclusion est sans appel : la cinquantaine de migrants a bien été massacré par les « junglers », la milice qui recevait ses ordres directement du président Jammeh.

Au Ghana, des organisations de défense des droits de l'homme et des familles de victimes demandent, ce mercredi, l'ouverture d'une enquête et des poursuites contre l'ancien président gambien Yahya Jammeh - aujourd'hui en exil en Guinée Equatoriale - pour l'assassinat de plus de cinquante migrants ouest-africains dont 44 ghanéens en juillet 2005. Human Rights Watch et l'ONG Suisse Trial ont enquêté sur ce massacre. Leurs nouveaux éléments de preuves relancent l'affaire.

