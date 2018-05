Afrique de l'Ouest: Interconnexion electrique - Le pays entend s'investir davantage dans la coopération avec le Mali et le Burkina Faso

La Côte d'Ivoire ambitionne d'augmenter sa fourniture d'électricité de l'ordre de 80 à 100 MW pour chacun de ces pays. Selon le ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables, Thierry Tanoh, de 1996 à 2018, le cumul d'énergie fournie au Mali est de plus de 1552 Giga Watts (GW).

« La Côte d'Ivoire entend s'investir davantage dans la coopération sud-sud, notamment l'intégration régionale avec le Mali et le Burkina Faso, eu égard aux liens séculaires historiques », a affirmé le Chef du gouvernement ivoirien, en présence de ses homologues malien, Soumeylou Boubèye Maïga, et burkinabé, Paul Kaba Thiéba.

Lors de l'inauguration du site de l'interconnexion électrique entre la Côte d'Ivoire et le Mali et du lancement des travaux de la ligne électrique de 225 KV entre Sikasso et Bamako, le 14 mai 2018 à Sikasso, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a déclaré que son pays entend s'investir davantage dans la coopération avec le Mali et le Burkina Faso.

