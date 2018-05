Afrique de l'Ouest: Frontière maritime Côte d'Ivoire/Ghana - Les deux pays accélèrent l'application de la décision du tribunal international

Dans un communiqué, l'Institut Amadeus, IMANI Center for Policy and Education et la Confédération… Plus »

Si le principe est acquis, le comité régira les relations ivoiro-ghanéennes en matière d'exploration et d'exploitation des ressources transfrontalières découvertes ou en voie de l'être, dans le cadre d'une renonciation à leur exploitation unilatérale et d'un engagement à coopérer afin de les gérer en commun. Les travaux de cette première session du comité bilatéral prennent fin aujourd'hui.

Hier, au cours de cette séance inaugurale entre les délégations des deux pays et pour mener à bien les travaux, la partie ivoirienne a suggéré la création d'un comité composé à parité de membres comprenant différentes sous-commissions (technique, juridique, financière, etc.).

Ainsi, pour conduire les travaux, préserver les relations harmonieuses existant entre les deux pays, et surtout aboutir à des suites heureuses pour la mise en œuvre de la décision du Tidm, les Chefs d'Etat du Ghana et de la Côte d'Ivoire avaient désigné le ministre d'Etat, Yaw Osafo Maafo, pour le Ghana et le Médiateur de la République, Adama Toungara, pour la Côte d'Ivoire.

