Tunisie: Des interrogations quand même!

C'est le poste qui pose le plus de problèmes. Déjà avec Khénissi, on était un peu handicapé, que dire alors si cet attaquant, pas aussi décisif comme avant, rate le Mondial? Sur les 29 convoqués, on retient une minorité attaquants de pointe.

Si Khazri (qu'on essaye coûte que coûte d'utiliser comme avant-centre alors qu'il a le profil d'un milieu offensif créateur) est là, il n'aura pas de souci à gagner une place, mais on se demande si Khelifa, Ben Youssef ou même Akaïchi, écarté pour des raisons disciplinaires en juin dernier, peuvent faire l'affaire?

Commençons par Akaïchi. L'attaquant de Ittihad Jeddah reste le mieux nanti après Khénissi, vu sa morphologie et sa longue expérience en sélection. Mais après cette longue absence et ce veto de Maâloul, après tous ses déboires au club saoudien, Akaïchi peut-il apporter le plus?

Pour Ben Youssef, c'est un attaquant au profil spécial : ce n'est ni un pur ailier, ni d'ailleurs un pur avant-centre. Nabil Maâloul, qui l'a souvent utilisé comme joueur de couloir, semble maintenant s'orienter vers la reconversion de Ben Youssef en premier attaquant. Khelifa?

C'est un joueur de métier qui a un grand vécu en sélection, c'est sûr. Il se porte bien en ce moment, mais ce n'est pas un attaquant de pointe, ce n'est pas le joueur de contre d'il y a 5 ou 7 ans qui peut se mettre sur les côtés.

Nabil Maâloul a créé la polémique en ignorant Harbaoui, un attaquant-buteur qui pèse sur les défenses. Un veto des joueurs qui ne lui ont pas pardonné ce qu'il a dit un jour dans les vestiaires? Pour pallier l'absence de Khénissi et même pour renforcer la sélection, Harbaoui reste le plus convaincant.

Cette liste où le sélectionneur est souverain sans aucun doute, les nouveaux débarqués tels que Skhiri (une véritable réussite avec une rapide intégration et un plus apporté), Khaoui (pas très convaincant) sont là.

D'autres noms reviennent, mais franchement peuvent-ils retrouver leurs sensations comme Chaâlali qui, en présence de Skhiri et Khaoui, devra suer pour être en Russie. Le «protégé» de Nabil Maâloul est une surprise dans cette liste.

La dernière interrogation concerne les gardiens de but. Quatre noms convoqués et un dilemme cornélien : Balbouli, qui va raccrocher après le Mondial, attend un geste et l'on ne pense pas que Maâloul va le lâcher.

Alors, et dans ce cas, qui de Ben Mustapha, Hassen ou Ben Chérifia va faire ses adieux? Le dernier semble être le candidat le plus probable à cette éventualité. En tout cas, et à un mois du Mondial, nous sommes loin d'être rassurés.