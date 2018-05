Cote d'Ivoire: Audit judiciaire de la FIF - Ces préalables de la FIF qui font peser des menaces sur le pays

Un colloque de deux jours sur le financement et l'investissement dans la coopération Chine-Afrique s'est ouvert… Plus »

L'auditeur en chef et deux de ses collaborateurs travaillant à Abidjan ont été accueillis par le 1er Vice-président Sory Diabaté et le DEX de la FIF, Sam Etiassé. Aux émissaires de la FIFA, la FIF a opposé un non-recevoir dans l'attente des résolutions de ses préalables.

En clair, il a décidé de rompre avec l'ordre ancien et surtout d'éviter ce qui s'est passé avec la vague de corruption qui a emporté de grands dirigeants du football dont l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et celui de l'UEFA, Michel Platini. Aussi vrai que les fonds alloués à la FIF par l'Etat de Côte d'Ivoire ne proviennent pas de la FIFA, cette instance a un droit de contrôle.

Gianni Infantino ne s'est pas empêché de le souligner lors d'une émission à Nouakchott en Mauritanie quand il disait qu'il faut que la FIFA soit «honnête» et qu'il n'était plus question que des gens s'enrichissent «illicitement». Plus incisif, il a prévenu qu'aucun dirigeant ne peut plus s'enrichir en toute «impunité avec l'argent du football».

Au-delà, les auditeurs jetteront un regard sur les différents contrats passés avec des partenaires et sponsors. Surtout que le président de la FIFA et son équipe ont décidé de faire de la tolérance zéro pour la corruption leur cheval de bataille.

Et si la FIFA ne peut contrôler les fonds alloués par l'Etat comme l'a suggéré le conseil de la FIF, vendredi, en conférence, les auditeurs viennent s'imprégner de la gestion de plus de 2 milliards FCFA du Mondial 2014, l'un des griefs soulevés par le GX.

