Madagascar: Deuxième quinzaine de mai - Risque de pluies abondantes

La saison cyclonique est maintenant terminée. Selon les prévisions des précipitations intra-saisonnières établies par le service des recherches hydrométéorologique au sein de la Direction Générale de la Météorologie, aucun risque cyclonique n'est à craindre pour cette deuxième quinzaine du mois de mai.

C'est plutôt un temps globalement sec avec quelques épisodes de pluies qui prédominera sur la majorité des régions de la Grande Ile. Il y a, toutefois, des risques de précipitations abondantes, essentiellement dans les parties Est et Sud-est de Madagascar.

Ainsi, après une première quinzaine ponctuée de rares précipitations dans certaines régions (dans le Nord comme à Sambava, dans la partie Est telle Sainte-Marie et dans le Sud-est comme à Farafangana) et quasiment aucune dans la capitale, cette semaine pourrait observer un temps marqué par des précipitations.

En tout cas, les prévisions météorologiques affichent, pour la semaine du 14 au 20 mai, les cumuls de précipitations modérées sont prévus rester modérés (50 à 75 mm) pour le district de Ste-Marie, et des cumuls de précipitations faibles à modérés (25 à 50 mm) pour les districts d'Antalaha, Mananara Avaratra, Soanierana Ivongo, Mananjary, Manakara, Vohipeno et Farafangana.

Ainsi, des précipitations supérieures aux valeurs normales sont prévues sur les parties Nord et Est de Madagascar, et des précipitations normales à légèrement supérieures aux valeurs normales sur les parties Sud et Est. Dans le reste de l'île, on prévoit des précipitations normales à légèrement inférieures.

Pour la capitale, en particulier, la pluie de dimanche soir et les nuages qui se sont accumulés, lundi, au-dessus d'Antananarivo sans pour autant se transformer en une véritable pluie abondante, n'ont pas suffi pour bien humidifier le sol et l'air.

Quant aux températures, elles seront plus élevées que la normale dans l'ensemble de l'île sauf sur la région Vatovavy Fitovinany où elles seront normales à plus froides.

Les prévisions font, néanmoins état d'un hiver qui s'annonce légèrement plus chaud sur l'ensemble de l'île. Jusqu'en juillet, on pourra alors s'attendre à des températures normales à légèrement plus chaudes que les normales, notamment dans les parties Ouest et Sud de Madagascar comme dans le reste de l'île.