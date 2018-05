Tunisie: Le plat principal de la nationale

Pour ce travail, écrit et réalisé par Seïfeddine Dhrifi, metteur en scène et enfant du cinéma et de la télévision nationale, et développé par la scénariste Samia Amami, l'on a réuni les meilleurs comédiens, dont notamment Saoussen Maleej, Maram ben Aziza, Rim ben messouad, Slah Msaddek, Ali Khemiri, Chekra Rammeh, Mohamed Ali Damak, Hamouda Ben Hssine, Nejia Ouerghi, Fatma Felhi, Chedly Arfaoui, Jamel Madani, Fethi Messelmani, Med ali Ben Jemaâ, Moez Gdiri...

«Lavage» est l'histoire de trois jeunes femmes, Racha, Wajiha et Lobna que le destin a réunies autour d'un projet d'une station de lavage, un projet qui leur a été attribué par erreur. Et bien que ce projet ne corresponde pas à leurs attentes, elles décident de relever le défi et retrousser les manches pour mener à terme cette entreprise.

D'une durée de 20 minutes, cette série humoristique met à nu les difficultés que confrontent chaque demandeur d'emploi et la jeunesse qui désire lancer un projet. Chaque personnage vient d'un monde différent de celui de l'autre. Wajiha campé par Sawsen Maalej est une diplomée chômeuse depuis douze ans, vient d'un milieu modeste et rêvait d'ouvrir un jardin d'enfants.

Lobna, interprétée par Rim Ben Massoud, vient du Nord-Ouest, d'une famille de propriétaires terriens, a suivi des études d'agronomie et aspirait lancer un projet d'agriculture moderne.

Quant à Racha, jouée par Maram Ben Aziza, elle est issue d'une famille aisée et voulait monter un projet d'énergie alternative.

Ces trois bouts de femmes courageuses et ambitieuses s'allient pour réussir un projet commun, trois femmes dans un monde d'hommes qui affrontent les situations les plus cocasses et rencontreront au fil des épisodes des personnages des plus divers... des rencontres parfois improbables qui provoqueront rire et délires.

A chaque épisode, débarque un invité spécial dont la présence donne lieu à de nouvelles situations.

Un bon divertissement en vue pour la première quinzaine du moins saint.