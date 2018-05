Angola: Le projet national de biodiversité renforce la coopération entre le pays et l'UE

"Nous souhaitons que le parc puisse continuer à travailler après la fin du projet en 2018 pour maintenir et valoriser le patrimoine des infrastructures, des équipements et moyens qui se réalisent avec l'appui de l'UE », a-t-il souligné.

Le projet qui a également bénéficié de financement du PNUD, du Fonds de Gestion Environnementale et du Gouvernement angolais à un montant global de 7 millions 102 mille 566 dollars américains, a permis de réhabiliter l'un des plus grands parcs nationaux de l'Angola avec 15.150 kilomètres carrés.

Luanda — L'ambassadeur de l'Union Européenne en Angola, Tomás Ulicny, a considéré mardi, à Luanda, que le projet National de Biodiversité du Parc National de Iona (Namibe) avait été une importante initiative de coopération entre l'Union Européenne et le Gouvernement angolais en vue de valoriser le patrimoine naturel et les écosystèmes des zones protégées du pays.

