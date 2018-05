Madagascar: Direction générale des Impôts - Report des échéances fiscales

Parlant des contribuables qui sont soumis à l'impôt synthétique de toutes les régions, ils ont réalisé au titre de l'exercice fiscal 2017 un chiffre d'affaires annuel de moins de 20 millions Ar, ils sont également tenus de s'acquitter de leurs obligations de déclaration et de paiement au plus tard le jeudi 31 mai 2018. Pour ce faire, les différents bureaux gestionnaires habituels de la direction générale des Impôts sont ouverts pour accueillir les contribuables afin que ceux-ci puissent respecter ces échéances fiscales.

La direction générale des Impôts informe les contribuables que toutes les échéances de déclaration et de paiement d'impôts prévues au 15 mai 2018 sont reportées au jeudi 31 mai 2018, notamment pour les assujettis à l'impôt sur les Revenus (IR) relatif à l'exercice 2017, à l'impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA), à la TVA et au droit d'accises.

