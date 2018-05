Madagascar: « Fara West » - Les femmes à l'honneur !

Un de nos objectifs, outre le fait de partager de la bonne musique, est aussi de mettre en lumière le talent des femmes par trop souvent invisible car peu programmé ici comme ailleurs. Donner la parole aux artistes femmes et souhaiter que des vocations naissent rééquilibrant la réalité actuelle. Sans les hommes ? Pas tout à fait. Mais certainement les femmes d'abord ». Après avoir fait passer Voahirana Andriambelo, « Fara West » mettra cette fois sur le devant de la scène la jeune et jolie chanteuse Tsiky Rabetokotany ce 19 mai.

Que des femmes en tête d'affiche du « Fara West » Faravohitra pour les six prochaines semaines. « Le plus souvent dans l'histoire, 'Anonyme' était une femme disait Virginia Woolf, auteure anglaise.

