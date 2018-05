Madagascar: Football féminin - Entrée fracassante de Sabotsy Namehana

Or et sur ce point de vue, seul le travail paie. Le recrutement d'un club professionnel viendra après que Sophie Farafanirina a ouvert la voie.

Le derby tananarivien entre ASOT et MIFA n'a pratiquement rien donné avec un score nul et vierge. Mais on ne se méfiera jamais assez de ceux deux équipes qui visent aussi le titre. Ce match de dimanche a permis de voir que l'ASOT s'est relevé du départ massif de ses cadres pour l'ASKAM et qu'il entend tout au moins se hisser dans le dernier carré qui sera connu après les deux autres étapes dont celle du mois de juin et la troisième étape de juillet.

La 1re étape du championnat de Madagascar de football féminin chez l'élite a tenu toutes ses promesses avec cette belle victoire de Sabotsy Namehana sur les tenantes du titre. Et dans une formule où tout le monde rencontre tout le monde, on s'attend à voir de belles bagarres devant un public de passionnés d'Antsirabe.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.