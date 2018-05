Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - Amboasarikely-Antsahavola se dote d'un bloc sanitaire

Mais de l'autre à toutes personnes qui en éprouvent le besoin de faire «ses toilettes». Le bâtiment est également doté de fontaine publique pour permettre aux riverains de s'alimenter en eau potable. D'une valeur de 137 millions d'ariary et financé entièrement par le gouvernement (via le ministère de l'Eau), le nouveau bloc sanitaire d'Amboasarikely-Antsahavola a été inauguré en la présence du ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures Lantoniaina Rasoloelison. C'était donc en tant que membre du gouvernement et habitant dudit quartier qu'il a contribué aux travaux de construction du bloc sanitaire.

Permettre à la population et les personnes qui fréquentent le quartier de bénéficier des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène répondant aux normes. Tels sont les objectifs qui ont poussé la construction du bloc sanitaire d'Amboasarikely. Pour ce faire, l'ancien «bassin» a été aménagé en un bâtiment à étage qui permet d'un côté aux «mpanasa lamba» de continuer leurs activités.

