Madagascar: Musique fusion - Jimmy B Zaoto au "No comment Bar"

Sa couleur retrace la musique traditionnelle malgache tout en gardant sa valeur dans cette nuée de mondialisation. Artiste engagé, ses textes revendiquent l'identité culturelle et dénoncent des problèmes politico-sociaux. Avec la sortie d'« Anatra Olobe » en 2015, Jimmy B Zaoto a voulu perpétuer à la jeune génération les « paroles des sages » qui ont perduré à travers l'art oratoire et la littérature orale de la Grande Ile. Des paroles consciencieuses transmises dans une ambiance colorée d'émotion.

Avec un répertoire varié, l'artiste s'est fait un nom en exploitant la musique du terroir et en y apportant des innovations. Jimmy s'inspire de plusieurs décennies de parcours en tant que batteur professionnel aux côtés des plus grands artistes malgaches, mais aussi des îles voisines pour peaufiner son jeu musical.

Parmi les meilleurs batteurs actuels de Madagascar, Jimmy B Zaoto bouscule par son style. Le rythme qu'il baptise « ZaotÖgroov » est surtout une fusion entre des sonorités traditionnelles du Nord de l'île, comme le « salegy » ou encore d'autres, et des rythmes modernes tels le jazz, l'afro groove, le rock, un mélange équivoque et accrocheur concocté par cet artiste multidisciplinaire.

Véritable metteur d'ambiance, Jimmy B partage son « Zaoto groove » depuis un certain temps et cela semble lui réussir. Le multi-instrumentiste continue sur sa lancée et donne rendez-vous aux mélomanes demain au « No Comment Bar » Isoraka.

