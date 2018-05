Madagascar: « Facto Saatchi & Saatchi » - Un partenariat avec l'agence « Gass Creative Production »

Non, il n'a pas encore signé sa retraite ! Entre 2007, année où il a sorti « Voambolana… Plus »

Celui-ci a assuré plusieurs fonctions dont entre autres, de consultant, de diplomate et de « Trade Marketing Manager » dans divers pays comme en Europe, dans l'Océan Indien et en Asie. Par ailleurs, une projection de film de comédie intitulé « Game night » a eu lieu dans le cadre de cette soirée privée.

« Game night ». Entre temps, l'agence a présenté à ses clients et ses collaborateurs le changement de sa direction commerciale en la personne de Solène Soton qui va partir pour de nouveaux horizons après avoir grimpé les échelons de chef de publicité à la directrice commerciale en l'espace de quatre ans. Elle sera remplacée par Sedera Randrianjafy, titulaire d'un Master en Stratégie et Marketing de l'IAE de Poitiers et bientôt d'un MBA de l'Université de Manchester.

