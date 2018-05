Tunisie: Relever la tête !

Les lendemains des échecs sont toujours pénibles à endurer et à surpasser surtout dans le camp étoilé où ce constat a toujours pris des proportions amplifiées et a toujours tendance à s'installer dans la durée, compte tenu de la fébrilité démesurée et la gestion inappropriée des déconvenues qui caractérisent la vie du club sahélien, au point de donner lieu à un véritable cataclysme ravageur.

Or, il faut se rendre à l'adage qui affirme que la vie est un éternel recommencement pour revenir à des proportions moins émotives et davantage raisonnables.

Ne dit-on toujours que c'est dans l'adversité que l'on reconnaît les grands Hommes. «Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté», disait l'ancien leader politique britannique Winston Churchill.

La balle est dans le camp des coéquipiers de Ammar Jemal plus spécialement pour faire preuve de surpassement et d'amour pour le club afin de pouvoir panser un tant soit peu la douleur lancinante d'un public étoilé profondément amer après la perte successive en l'espace de 72 heures de deux objectifs majeurs pour leur club, à savoir une qualification pour la Ligue des champions et la Coupe de Tunisie.

La der de Madhoui !

L'opposition de ce soir face à Zesco United retient l'attention pour deux raisons essentielles: jauger les aptitudes mentales et techniques des coéquipiers de Ramy Bédoui à dépasser leurs déboires du moment à l'échelle nationale et préserver leurs chances en Ligue des champions ; mais aussi elle marquera la fin de la mission du coach algérien Kheïreddine Madhoui à la tête du club sahélien.

A noter que Chermiti manquera à l'appel ce soir face aux Zambiens pour somme d'avertissements.