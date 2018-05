Kenya: L'Eglise anglicane kényane condamnée pour avoir accusé des prêtres à tort

Les juges leur donnent raison. Selon les magistrats, les accusations de l'Eglise étaient non fondées et illégales. Sauf que l'institution ne se plie pas au verdict, d'où un nouveau procès.

L'affaire date de 2014 lorsque, dans le diocèse du Mont Kenya West, trois religieux se retrouvent accusés de relations homosexuelles. Un acte puni de 14 ans de prison dans le droit kényan. Un tribunal mis en place par le diocèse les reconnaît coupables et les suspend. Mais les trois hommes ne se laissent pas faire et portent plainte.

« Nos décisions ne sont pas de simples suggestions ou de la décoration », a tonné le juge Nzioki Makau mardi 15 mai. Le Tribunal du travail a condamné l'Eglise anglicane pour avoir désobéi à la justice. En effet fin 2016, l'institution avait déjà été condamnée à réintégrer trois prêtres accusés à tort d'homosexualité et à leur verser des dommages et intérêts. Un verdict jamais appliqué.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.