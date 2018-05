Kenya/Algérie: Coupe de la CAF - L'USM Alger en conquérant au Kenya

L'USM Alger affronte, ce mercredi à Nairobi, le club kenyan de Gor Mahia, pour le compte de la deuxième journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF (groupe D).

Lors de la première journée, les Algérois s'étaient largement imposés face aux Tanzaniens de Young Africans sur le score de quatre buts à zéro. Les gars de Soustara ont l'intention d'enchainer une seconde victoire dans cette Coupe de la CAF. Mais l'USM Alger devra se méfier de son déplacement au Kenya face à Gor Mahia.

« Je crois qu'on aura en face un adversaire de très bon niveau et dispose de très bonnes individualités. Elle a réalisé une bonne opération au Rwanda face au Rayon Soleil lors de la première journée de la phase des poules de la coupe de la CAF, avant d'imposer le nul en amical face à l'équipe anglaise de Hull City.

On sait que Gor Mahia prétend aller loin dans la compétition, mais on est l'USMA et on veut donner une très bonne image de notre club mais aussi de l'Algérie.

On est ici en conquérants et on veut réaliser une bonne opération afin de consolider notre place en tête du groupe D, en dépit de la difficulté de notre mission», a confié Miloud Hamdi, l'entraineur de l'USM Alger.

La mission ne risque pas, éventuellement, d'être facile face à un adversaire «inconnu». D'autant plus que le club s'est déplacé au Kenya avec un effectif amoindri.