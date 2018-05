Algérie: CAF Ligue des Champions - Bernard Casoni - «C'est la victoire du cœur»

Le choc entre clubs algériens, comptant pour la seconde journée de la CAF Ligue des Champions, a tourné à l'avantage du MC Alger.

Le Mouloudia a battu sur le fil de l'Entente de Sétif (0-1), grâce à un but d'Amir Karaoui dans les dernières secondes de la partie (89eme). Les Mouloudéens de Bernard Casoni brisent ainsi une spirale négative.

«C'est une victoire très importante. Je tire chapeau à mes joueurs. Ils ont été solidaires. Ce n'était pas évident, on était sur des résultats comme ci comme ça. Ce succès vient au bon moment. On est deuxièmes, car je sais que les Marocains ont perdu, on finit bien cette seconde journée des poules », a confié Bernard Casoni dans des propos relayés par competition.dz.

Cette victoire permet au MCA de monter à la deuxième place du groupe B de la Ligue des Champions africaine, derrière le TP Mazembe, et avec 4 longueurs d'avance sur Sétif, bon dernier.

« Je dis que le MCA est second à la fin de la deuxième journée, on n'est pas encore qualifiés mais tout de même, mes joueurs ont fait tout ce qu'il fallait.»

Ce n'était pas en tout cas le meilleur match du Doyen, mais c'est suffisant pour Casoni qui ajoute : «On n'a pas dominé l'adversaire, mais on a tenté de varier dans le jeu, on a fait dans le jeu long, on a posé le ballon par terre, et après il y a eu ce but d'Amir, au final c'est la victoire du cœur, et la victoire du groupe et une grosse force mentale.»