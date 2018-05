Cameroun: Croix-rouge camerounaise - Ce sourire qui redonne espoir

A l'occasion, du matériel de premiers secours a été remis au se d'urgence de l'Hôpital d trict de cette ville. Me dernier à Yaoundé, la rouge camerounaise a fais au service ôpital de dislle. Mercredi dé, la Croix ise a fait un don de 1 200 livres offert de l'Ong Books for Africa au Centre pilote de Yaoundé et à quelques lycées, collèges et structures universitaires.

Grâce aux soutiens des nombreux partenaires privés et à l'appui du gouvernement, elle apporte son soutien aux personnes vulnérables en toutes circonstances, notamment en cas de catastrophe, en temps de conflits ou autres situations d'urgence. Ceci avec l'aide des volontaires. Concernant les activités liées à cette célébration, c'est à Abong-Mbang dans la région de l'Est qu'elles ont été lancées mardi 8 mai dernier.

Elle est également revenue sur les réalisations et les nouvelles visions de la Croix-rouge camerounaise. On apprendra ainsi que l'institution est présente dans les 58 départements du pays.

D'un côté, le volontaire de la Croix-rouge dont le sourire est le signe d'un travail bien fait. De l'autre, la personne en détresse, dont le sourire est le synonyme de satisfaction. « C'est que, notre action vise cette année à partager l'un des symboles les plus universels qu'est le sourire, source de bonheur, de confort et de satisfaction », a-t-elle souligné.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.