Cameroun: Un sacre historique

Le groupe a gagné en expérience et a donc eu le temps d'arriver à maturité à Yaoundé. Et c'est ce parcours, doublé d'un sens incroyable du sacrifice, que la Nation célèbre. En espérant d'autres succès tout aussi historiques à l'avenir.

En phase de poule, les Lionnes se sont largement imposées face au Botswana (3-0), l'Algérie (3-1) et l'Egypte (3- 0) avant de dominer le Sénégal en demi-finale. Il ne restait donc plus qu'à achever le travail en finale.

Il aura fallu pour cela attendre 15 participations en 18 CAN, dont deux finales perdues en 1999 et 2013. Mais cette génération dorée composée par Christelle Nana Tchuidjang et ses coéquipières l'a fait, avec un parcours exemplaire.

Qui plus est, à la maison, et face à la meilleure équipe du continent. Les filles de Jean René Akono ont en effet balayé par 3 sets à 0 (25-22, 25-19, 29-27) le Kenya, triple tenant du titre au palais des sports de Yaoundé.

