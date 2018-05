Cameroun: Ramadan - Les fidèles musulmans entament le jeûne

L'exercice spirituel débutera ce jour ou demain pour la communauté, qui s'y est préparée dans un contexte particulier.

Au milieu des préparatifs de la fête de l'Unité prévue ce dimanche, et d'un mois de mai particulièrement riche en jours fériés, c'est dans une relative discrétion que la communauté musulmane se prépare à entrer dans son mois de jeûne du Ramadan. Selon toute vraisemblance, c'est ce jeudi 17 mai, après l'observation du premier croissant de la nouvelle lune, que devrait s'ouvrir le mois sacré de Ramadan. A Garoua, le kick-off a été donné comme de tradition, par la grande prière réunion par le lamido Alim Garga Hayatou, et réunissant les dignitaires religieux et les fidèles de la ville, pour délivrer les principaux messages et valeurs devant guider les croyants durant cette période sainte.

Durant cette rencontre tenue jeudi dernier en présence du gouverneur du Nord, plusieurs prêches déclamés sous la coordination du grand Imam du lamidat Modibo Djafarou Marafa, ont ainsi prescrit aux fidèles de mettre la paix au centre de leurs méditations, en rappelant les ravages causés par les conflits dans certains pays voisins, et au moment où des tentatives de déstabilisation veulent la mettre en mal au Cameroun. Une invite à la paix qui a du reste été prolongée par le gouverneur Jean Abate Edi'i, dans une adresse de circonstance durant laquelle -préparatifs du 20 mai oblige- cette valeur a été présentée comme le socle de l'Unité nationale et de la cohabitation pacifique si chère au Cameroun. Dans la foulée, c'est le ministre du Commerce qui venait rencontrer les opérateurs économiques de la région du Nord hier, afin de s'assurer que le Ramadan 2018 se déroulerait sans la moindre pénurie. Ce, alors même que dans les marchés, les approvisionnements se font timidement. « La première semaine sera difficile.

Reconnaît Oumar, fonctionnaire contractuel du Minsep. Les salaires du mois d'avril étant déjà épuisés, les premiers jours seront gérés au petit trot, en attendant ceux de mai dans quelques jours ». Car malgré le principe de « jeûne » et de privations consacrés pour le mois de Ramadan, les dépenses des ménages sont en augmentation durant cette période. Raison pour laquelle cette année aussi, la délégation régionale du Commerce et la Mirap, vont organiser des caravanes spéciales et des marchés forains durant lesquels les produits de première nécessité, et notamment le sucre particulièrement demandé en cette période, seront écoulés à des prix promotionnels.