Ile Maurice: Police - Campagne de sensibilisation ciblant des étudiants de la région de Port Louis

communiqué de presse

La Brigade des Mineurs de la Metropolitan North Division lancera le jeudi 17 mai 2018 une campagne de sensibilisation axée sur divers fléaux sociaux tels la drogue et la délinquance juvénile au centre de jeunesse de La Cure à l'intention des étudiants de différentes institutions éducatives de la région.

Les institutions ciblées sont le collège Labourdonnais, le collège Islamic, la Port Louis Nord State Secondary School, l'Institute of Islamic Secular Studies, le collège Père Laval, l'école du gouvernement Marcel Cabon, et Teen Hope.

Plusieurs unités de la police y participeront notamment la Brigade pour la Protection des Mineurs, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, la Road Safety Unit, et la Crime Prevention Unit. Au programme : une exposition ainsi que des causeries par différentes unités de la Police. Plusieurs thèmes seront abordés dont les conséquences de l'absentéisme scolaire, les méfaits de la drogue synthétique, la cybercriminalité et l'utilisation abusive de l'informatique, et aussi la sauvegarde des biens personnels, et la sécurité routière.

Police de proximité

'Cette campagne de sensibilisation est en ligne avec la vision de faire de la police mauricienne une police de proximité. Le but ultime est de prévenir le crime à travers une meilleure sensibilisation, améliorant ainsi la qualité de vie de la population', souligne l'inspecteur Siva Coothen de la Police Press Unit.

La police de proximité est un système dont l'objectif principal est de travailler de concert avec des individus, des groupes d'individus ainsi que des organisations publiques et privées afin d'identifier et de résoudre des problèmes qui peuvent affecter les quartiers, ou plus globalement les villes et villages.

Cette initiative repose sur le concept que la police ne peut traiter ces problèmes seule mais doit établir un partenariat avec d'autres acteurs qui partagent une responsabilité mutuelle pour résoudre ces problèmes. L'accent est ainsi mis sur la prévention, le dépistage précoce et une intervention rapide en vue de faire face aux problèmes avant qu'ils ne deviennent difficiles à manier.