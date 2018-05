Tunisie: Le Conseil d'Administration de la BCT maintient inchangé le taux d'intérêt directeur

Tunis — Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), réuni le 15 mai 2018, à Tunis, a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt directeur.

Il a par ailleurs noté la persistance des tensions inflationnistes - l'inflation s'établissant à 7,7% à fin avril 2018, en glissement annuel- faisant remarquer que le rythme d'évolution des prix est de nature à impacter négativement la reprise économique, ce qui nécessite un suivi précis des causes à l'origine de l'inflation, une meilleure coordination des politiques économiques et une mise en application des mécanismes adéquats pour atténuer ses effets.

Il a approuvé la signature de deux accords de prêt accordés par le Fonds Monétaire Arabe (FMA) à la Tunisie, d'une valeur totale de 161 millions de dollars US. Le premier s'inscrit dans le cadre de financement compensatoire alors que le second vise à soutenir la promotion d'un environnement favorable au développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) tunisiennes.

Le conseil a passé en revue les développements récents de la situation économique, monétaire et financière. L'économie tunisienne ayant réalisé, à la fin du 1er trimestre 2018, une croissance de 2,5 % du PIB, en glissement annuel par rapport au 1er trimestre de 2017 et une croissance de 1% par rapport au 4ème trimestre de 2017, contre respectivement 1,9% et 0,7% par rapport à la même période de l'année écoulée.

Cette croissance est le résultat d'une évolution importante de la valeur ajoutée de la plupart des secteurs productifs, dont l'Agriculture et la pèche (11,9%), les services marchands (3,3%) et les industries manufacturières (2,4%), contre un repli de 5,3% de la VA des industries non manufacturières.

La réunion périodique du CA de la BCT a également porté sur l'examen de la situation actuelle du marché financier international, des possibilités de mobilisation de financements et des aspects pratiques qui pourraient être engagés dans ce sens.

Le Conseil a également examiné un rapport sur la gestion des réserves en devises durant l'année 2017 et débattu de la stratégie à adopter dans ce domaine au cours de 2018.