Niger: Le français Pascal Plaziat atterrit comme Directeur Général à SUNU Assurances IARD Niger

Il s'agit du français, Pascal PLAZIAT, qui drivait la compagnie de courtage et de conseil, Sifcom Assur de Côte d'Ivoire. Le nouveau patron de SUNU Assurances IARD Niger a déjà déposé ses valises au 2ème étage de l'immeuble sis au quartier Kalley, aux fortes couleurs rouges et la passation des fonctions s'est déroulée début mai 2018 â Niamey (capitale du Niger ). Beaucoup ne comprennent pas ce casting des hauts dirigeants du Groupe SUNU, qui ont préféré miser sur le français Pascal PLAZIAT, un inconnu de la légion de l'empire SUNU en lieu et place de l'Ivoirien, Yves YAGBA, qui occupait toutes ces dernières années les fonctions de Directeur Général Adjoint de SUNU Assurances IARD Niger.

