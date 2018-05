Cameroun: Eliminatoires CAN 2018 - Les Lionnes en rodage

Emmenée par une Raïssa Feudjeu en phase de délestage pondéral et sur tous les bons coups, la sélection nationale s'est imposée sur le score de 5-2. Au-delà des victoires qui ont également sanctionné les deux autres test-matchs, les regards sont résolument tournés vers le troisième regroupement qui se profile déjà à l'horizon.

Elles sont 21 joueuses issues du championnat national de première division à briguer une place dans la cuvée 2018 des Lionnes. Un jeune groupe constitué pour la plupart des maillons forts des sélections U-20 et U-17, qui bénéficie de l'expérience d'Ysis Sockeng et Raïssa Feudjeu. Déjà présentes lors du premier stage, elles ont été rejointes par trois autres joueuses professionnelles.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.