Cameroun: ART contemporain - La Banque mondiale soutient les plasticiens

Et ce, en rivalisant d'originalité et de créativité. Le comité d'organisation de l'exposition s'est d'ailleurs félicité de la qualité des tableaux présentés et salue l'évolution de ce secteur en plein envol au Cameroun. « Cette huitième édition nous offre l'occasion non sans fierté, de constater que la relève est enfin assurée.

L'assemblage des toiles par l'art du tissage, la transposition des couleurs bleu et jaune, mais aussi de carrés noirs et blancs, captivent l'attention au premier regard. Autre artiste, autre projet. Godmark Fannyuy quant à lui ne compte pas seulement sur la technique de transposition de ses idées pour saisir l'instant.

Parmi celles-ci, les toiles de la jeune Aurélie Djiena, sortie à peine de l'Institut des Beaux-Arts de Nkongsamba. Aurélie Djiena présente pour la circonstance quatre tableaux abordant la thématique du « vivre-ensemble ». Afin de maximiser ses chances d'écouler ses oeuvres aux côtés de ses enseignants et aînés dans la profession, elle a mis en avant un certain nombre d'éléments.

Chaque année, elle déniche les meilleures toiles du pays et les propose à son carnet d'adresses assez fourni. Cette année, 58 oeuvres de 13 artistes-plasticiens et un photographe sont en vitrine.

