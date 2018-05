Cameroun: Ramadan 2018 - Les musulmans sont prêts

Pour la promotrice, Aminatou Saher Kalkaba, le Camex est un rendez-vous incontournable des habitants de Douala, et en particulier la communauté musulmane qui s'apprête à débuter le mois du jeûne. Il est question de partager la culture musulmane, la promotion des valeurs du vivre ensemble et de la cohésion sociale, ainsi que la solidarité envers les démunis.

Après la partie protocolaire, présidée par Jeanne Aimée Njapdounqué, représentante du délégué du gouvernement auprès de la Cud, qui accompagne cette initiative, et Abdel Nacir Catché, représentant du président du Conseil des chefs traditionnels musulmans du Littoral et du Sud-ouest, et président d'honneur du Camex 2018, la foule nombreuse a découvert les produits issus des régions de l'Adamaoua, du Nord, et de l'Extrême-Nord.

