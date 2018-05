Algérie: Ligue des champions d'Afrique (2e j) - Le MC Alger bat l'ES Sétif 1 à 0

- "Il est important de nous situer à l'échelle régionale et mondiale pour savoir comment diriger… Plus »

"Il nous reste encore quatre matchs à disputer et on va tout faire pour défendre nos chances de qualification au prochain tour jusqu'à la dernière minute".

Ce soir, les joueurs, qui ne sont pas totalement remis de leur blessure, ont donné 40% de leurs capacités et malgré cela, on a réussi à dominer le jeu pendant la deuxième manche et on a tenté de remporter la victoire, mais en vain".

"Cette victoire a été remportée grâce à la volonté des joueurs et au grand travail défensif et je peux dire que nous avons retrouvé ce soir notre niveau de jeu malgré la difficulté de la rencontre".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.