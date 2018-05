Algérie: Ligue des champions d'Afrique - l'ESS s'incline face au MCA et hypothèque ses chances

- "Il est important de nous situer à l'échelle régionale et mondiale pour savoir comment diriger… Plus »

Au moment où le match semblait se diriger vers un score nul, le MCA a ouvert la marque à la 88" grâce à un débordement sur le côté droit de la défense de l'équipe sétifienne et un centre du milieu de terrain mouloudéen, Aliou Dieng, pour Amir Karaoui qui élimine la défense d'un contrôle de la tête et met avec une demi-volée du pied droit le ballon dans les filets.

Le début de la deuxième mi-temps a été marqué par un jeu très timide jusqu'à la 55" qui a vu la sortie des joueurs de l'ESS de leur camp, mais leurs tentatives ont trouvé une défense solide et bien organisée du MCA en dépit de la large domination en matière de possession de balle.

Depuis cette action, le MCA a dominé le jeu et a réussi à mettre l'équipe adverse en danger, notamment à la 35" avec une montée collective sanctionnée par un tir puissant de l'attaquant Mohamed Souibaa, or sa balle a été repoussée par le gardien de Sétif et a retrouvé le milieu de terrain du MCA, Aliou Dieng, qui a tenté de la remettre au fond des filets, mais en vain.

L'équipe du Mouloudia Club d'Alger (MCA) a battu, mardi, le club de l'Entente Sportive de Sétif (ESS) par 1 but à 0 (0-0 à la mi-temps) au stade du 8 mai 1945 de Sétif au match comptant pour la 2e journée de la phase de poules de la ligue des champions d'Afrique, grâce à un but d'Amir Karaoui intervenu à la 88" du jeu.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.