Algérie: Gendarmerie nationale - Mise en place d'un plan sécuritaire spécial Ramadhan

Alger — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place, à l'occasion du mois de Ramadhan, un plan spécial pour la sécurisation des zones urbaines et suburbaines et du réseau routier, a indiqué vendredi un communiqué de cette institution.

"En vue de garantir la sécurité et la sérénité publiques, durant le mois de ramadhan, le commandement de la Gendarmerie nationale a procédé à la prise de mesures visant à sécuriser les zones urbaines et suburbaines et les réseaux routiers relevant de leur territoire de compétence, en mettant en place des formations composés d'unités territoriales, d'unités de sécurité routière et de sections de sécurité et d'intervention", précise la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale veillent, également, à la protection des espaces fréquentés par les citoyens aux niveaux des zones urbaines et suburbaines (marchés, centres commerciaux, mosquées ...) relevant de leur territoire de compétence.

Les mêmes services assureront, en outre, la protection des personnes et des biens, à travers "l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles diurnes et nocturnes et des points de contrôle outre la programmation de patrouilles dans les différentes stations de train et des taxis tout en garantissant une fluidité routière.

Ledit plan vise aussi à intensifier l'action de proximité et assurer une intervention rapide et efficace en cas de besoin, note le communiqué.

Dans le cadre de l'exercice des missions de la police économique, les unités territoriales de la Gendarmerie nationale veilleront au suivi et au contrôle de la qualité et prix des produits de large consommation au niveau des marchés et des commerces et transmettront des rapports immédiats à propos de tout manque aux autorités concernées afin qu'elles prennent les mesures juridiques nécessaires.

Des sorties aériennes des hélicoptères relevant de la Gendarmerie nationale sont également prévues pour soutenir les unités activant sur le terrain et contribuer au contrôle général du territoire et lieux très fréquentés par les citoyens, outre la garantie du contrôle aérien des routes pour veiller à une gestion efficace du trafic routier.

Le numéro vert 10-55, le site de la Gendarmerie nationale http://ppgn.mdn.dz et l'application mobile "TARIKI" demeurent au service des citoyens en cas de demande de secours ou d'intervention.