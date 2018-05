Ile Maurice: Mahen Jhugroo - Un arpent de la plage de Blue-Bay sera décrété public

Au dire de Mahen Jhugroo, il y a un manque de distractions à Maurice. Raison pour laquelle la plage doit être accessible. «Nous allons essayer de remettre, sur chaque 500 mètres, un accès à la plage comme c'était le cas par le passé.» D'autant plus, insiste-t-il, que «la plage appartient à tous les Mauriciens» et que «tous ont les mêmes droits».

«Nous devons nous asseoir autour d'une table et étudier les implications administratives et l'aspect légal. Ensuite, nous prendrons une décision.»

«Nou pé sey konsidéré si kapav proklam sa enn laplag publik. Omwin bann Morisien kav vinn amizé inpé... » Environ un arpent de la plage de Blue-Bay sera rendu au domaine public, affirme Mahen Jhugroo. Le ministre du Logement et des terres s'est rendu à cette plage et à celle de Pointe-d'Esny, ce mercredi 16 mai.

