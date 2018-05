Afrique de l'Ouest: Frontière maritime avec la Côte d'Ivoire - Le Ghana «prend acte» des délimitations du TIDM

Dans un communiqué, l'Institut Amadeus, IMANI Center for Policy and Education et la Confédération… Plus »

Les présentes décisions ont été prises par la Côte d'Ivoire représentée par Adama Toungara, Médiateur de la République et le Ghana par Yaw Osafa Marfo, Ministre d'État en mettant en avant les « liens particuliers de parenté, d'amitié fraternelle et de solidarité soutenus par leur histoire, leur géographie et leur culture ».

A l'occasion de cette entrevue, les parties ivoirienne et ghanéenne ont convenu de poursuivre la collaboration dans la mise en œuvre de la décision du Tidm et l'implémentation d'autres engagements dans le cadre de l'Accord de Partenariat Stratégique (Asp), conclu le 17 octobre 2017.

Ce tracé, selon notre source, émane du Tribunal International du Droit de la Mer (Tidm) et est intitulé «Côte d'Ivoire de Mohamé (Côte d'Ivoire) à Half Assini (Ghana)» à l'échelle du cent millième (1/100.000) et «Côte d'Ivoire de Nanakrou (Liberia) à Dix Cove (Ghana)» à l'échelle du millionième (1/1.000.000).

