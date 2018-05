Tunisie: Ammar Jemal intéresse Bochum

C'était dans l'air depuis quelque temps.Les jours de l'attaquant égyptien avec le club sahélien sont comptés et son départ paraît plus qu'inéluctable et imminent.On parle même d'une dernière sortie de Maraii ce soir face à Zesco United sous les couleurs de l'Etoile. D'ailleurs, son agent Nabil Abou Zid est attendu dans les prochaines heures à Sousse pour négocier le transfert de son joueur sous d'autres cieux, fort probablement en Arabie Saoudite ou aux EAU puisque le concerné ne souhaite guère revenir en Egypte où l'on parle avec insistance de l'intérêt que lui porte Ezzamalek.Une chose est certaine,le passage de Maraii à l'Etoile a été un échec sur toute la ligne et son départ arrangerait les affaires des deux parties !

La direction du club sahélien s'active d'ores et déjà pour dénicher le successeur du technicien algérien. Trois noms sont cités avec insistance pour prendre les rênes de l'Etoile, à savoir Ammar Souayah, Lassaad Dridi et Jalel Kadri, mais la liste risque de s'élargir dans les jours à venir.

