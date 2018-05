Algérie: Destruction d'une casemate pour terroristes et trois bombes de confection artisanale

Alger — Une casemate pour terroristes et trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à des opérations de recherche et de ratissage menées distinctement à Jijel/5e RM, Aïn Defla et Chlef/1e RM, des détachements de l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 15 mai 2018, une (01) casemate pour terroristes, trois (03) bombes de confection artisanale, une (01) arme à feu, une quantité de munitions et divers objets, tandis qu'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un (01) chargeur garni ont été saisis à Tamanrasset/6e RM", a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 10.400 litres de carburant destinés à la contrebande, alors que des Garde-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 21 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Béni Saf et Oran/2e RM, a ajouté la même source.

D'autre part, des Garde-frontières ont intercepté 22 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen/2e RM, a relevé la même source.