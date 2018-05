Algérie: Ramadhan à Tindouf - Un point de vente de la société DICOPA, le 1er dans le Sud du pays

Le directeur du Commerce de la wilaya, Brahim Maaif, a salué l'initiative qui, a-t-il dit, constitue la concrétisation d'un précédent engagement de la société DICOPA, et qui "apportera un plus" à l'activité commerciale locale, surtout que la wilaya avait par le passé connu quelques perturbations dans l'approvisionnement en produits alimentaires.

L'ouverture de ce point de vente, l'un des 20 déployés à travers le pays, coïncide avec le mois sacré de Ramadhan et vise à créer un équilibre des prix dans le marché local et donner l'occasion au citoyen à Tindouf d'acquérir des produits de base aux mêmes prix pratiqués dans les autres régions du pays.

