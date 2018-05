Afrique: Coupe du monde 2026 - Le dernier coup du Maroc aux membres de la FIFA

Dans une adresser aux différentes fédérations membres de la FIFA (Fédération internationale de football association), le Maroc par son instance, la FRMF abat sa dernière carte.

« Dans moins d'un mois, nous nous retrouverons à Moscou le 12 et 13 juin pour le Congrès de la FIFA dans l'enceinte où nous, les fédération nationales, avons le pouvoir de décision pour poursuivre le développement du football. Vous y choisirez le pays hôte de la Coupe du monde 2026 et le Maroc, terre de football, participe à cette compétition avec sérénité, détermination et fair-play« , lit-on.

Le Royaume chérifien présente sa candidature comme celle « proposant une Coupe du Monde humaine et inclusive ». Faouzi Lekjaa, le patron de la FRMF rappelle également aux associations que le Maroc postule depuis 30 ans (5è candidature) et « voter pour le royaume, c'est voter pour une Coupe du monde humaine, et pour un monde ouvert et multilatéral, engagé pleinement dans la construction d'un avenir durable pour les générations futures« .

Avant le vote le 13 juin, le Maroc sera situé le 29 mai si son dossier a passé le test d'éligibilité.