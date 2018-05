Ile Maurice: Industrie sucrière - «Si bizin dibout divan Parlman zour Budget nou pou fer li!» menace Subron

«Si bizin dormi divan Seeruttun so biro, nou pou fer li.» Et le syndicaliste va même plus loin. «Si bizin désan lor simé, dibout divan Parlman zour anons Budget ek Finance Bill, nou pou fer li. Si bizin ramass 4000, 5000 dimounn, bé ramasé!»

Mais si les autorités refusent d'écouter les artisans, les laboureurs et même les sirdars, les conséquences ne sauraient tarder. «Nou pé mobilizé apartir azordi. Nous ferons une grève. Et que l'on ne vienne pas nous dire que nous mettons en péril l'industrie sucrière !» fustige Ashok Subron.

