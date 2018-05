Gabon: RHM et les questions du dérèglement institutionnel,Menga et les législatives

Le RHM par la voix de son président demande à la communauté nationale et internationale, à tous les partis alliés, membres de la Coalition pour la nouvelle République(CNR) et les partis de l'opposition véritable, ainsi qu'à ses militants de se tenir mobilisés, car la lutte continue.

Pour ABC, le RHM demeure un membre actif de la(CNR) Coalition pour la nouvelle République formée autour de Jean Ping, qu'il reconnait être le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Il appelle les uns et les autres à participer aux élections législatives à venir. Car estime-t-il : « L'Assemblée nationale est par excellence, le lieu, la tribune de l'expression des différentes sensibilités politiques. En décidant de ne pas représenter l'écrasante majorité des Gabonais qui réclament sans cesse l'alternance dans l'espoir d'un changement radical de la gouvernance, qui a la prospérité économique et à la justice sociale, l'opposition gabonaise disposerait désormais de quels autres espaces d'expression politique » ?

Pour ce qui est de la nomination de Michel Menga M'Essone en tant que ministre d'Etat en charge de l'Habitat dans le gouvernement Issozet III, déclare que son entrée au gouvernement « a surpris, étonné, créée un vif émoi dans l'opinion et jeté un trouble ». Dans cette situation va-t-il poursuivre « Le RHM appelle tout d'abord au ressaisissement et à la sérénité.

En mettant un terme aux activités de l'Assemblée nationale, en transférant ses prérogatives au Senat, et que le gouvernement nouvellement nommé soit désormais responsable que devant le Chef de l'Etat, du rappel du juge constitutionnel fondé sur l'article 4 de la Loi fondamentale et qui stipule que : « La prérogative particulière dont (...) jouit la Cour constitutionnelle de maintenir en fonction, en cas de force majeure dûment constatée, les membres d'une institution dont le mandat a expiré, n'autorise pas la Haute Juridiction Constitutionnelle à se substituer au peuple souverain en laissant les membres de I 'Institution concernée, demeurer en fonction sur des périodes qui pourraient s'assimiler à la durée normale d'un mandat » a fait prendre acte au Rassemblement Héritage et Modernité. Mais toutefois, il s'étonne à maints égards du contenu de la décision de la Cour constitutionnelle qui selon lui, fait peu de cas de la souveraineté nationale et de la démocratie. Pour lui, cette décision a une portée éminemment politique qui excède les prérogatives dévolues à la Cour Constitutionnelle. De surcroit, poursuit-il, « cette décision un dérèglement des institutions. La cour devrait se limiter à fournir au gouvernement des avis de fond ».

