Burkina Faso: Enfants en situation de rue - Mais où est passé l'Etat ?

Et même si mes parents n'étaient pas riches, ils arrivaient bon an mal an à payer mes frais de scolarité. Je pensais pouvoir leur renvoyer l'ascenseur, mais Dieu en a décidé autrement. Me voilà aujourd'hui sans le moindre sou, condamné à compter sur la générosité des uns et des autres pour avoir à manger. Hé Dieu, la vie n'est pas facile !

Or, il est dans son rôle régalien de leur assurer une protection civile, comme on le voit dans la plupart des pays des Blancs. Je ne sais pas le sentiment qui anime le président Roch quand il voit ces enfants, par colonnes entières, envahir les ruelles de Ouagadougou, mais je souhaite que quelque chose soit fait pour leur donner un mieux-être.

Non, ce ne sont pas ces cas-là qui m'intéressent ici. Il s'agit plutôt des enfants abandonnés à eux-mêmes, qui sont dans la même situation que les deux dont je parlais plus haut, c'est-à-dire les laissés-pour-compte. En tout cas, j'en appelle à la responsabilité de l'Etat qui, vraisemblablement, ne fait rien pour ces couches vulnérables.

Voyez-vous ? J'ai oublié mon propre sort pour pleurer celui de ces enfants qui, j'allais dire, sont sans avenir, condamnés qu'ils sont, à mendier pour vivre. Du coup, je me suis posé la question suivante : pourquoi passer le temps à faire des enfants quand on sait que l'on ne peut pas les nourrir ?

Quand je lui ai demandé où étaient ses parents, il fondit en larmes, avant de me dire qu'il n'a ni père ni mère. Il est orphelin. J'ai pris davantage pitié. Mais je n'étais pas encore au bout de mes peines, puisqu'au même moment, est arrivé un autre garnement d'à peu près le même âge que le premier à qui je venais d'offrir 200 F CFA. Ce dernier, lui, m'apprend que son père et sa mère sont en vie.

Sa chance, c'est que ce-jour-là, ma journée a été bonne, puisqu'au total, j'avais obtenu près de 1000 F CFA auprès de quelques bons samaritains. J'ai donc décidé de remettre 200 F CFA au petit qui était devant moi et qui, tenaillé par la faim, la soif et la fatigue, n'arrivait même pas à se tenir debout.

