Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Déclaration finale de la Conférence d'Accra sur l'Adhésion du Maroc

L'Institut Amadeus, Imani Center for Policy and Education et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc ainsi que leurs partenaires de l'Alliance Régionale pour le Suivi de l'Adhésion du Maroc à la Cedeao se félicitent que les discussions pragmatiques des ateliers tenus à Accra (Ghana), le 15 mai, aient conclu à la nécessité et l'opportunité de renforcer les liens économiques et politiques entre le Maroc et le Ghana. Le secteur privé ghanéen ainsi que les autorités politiques ont exprimé un soutien enthousiaste et univoque à l'adhésion du Maroc à la Cedeao, a appris Fratmat.info.

Au Sortir des échanges, l'on note que les relations multidimensionnelles, commerciales, d'investissements croisés et de coopérations techniques entre le Maroc et le Ghana ont un potentiel de développement important que les deux pays puissent optimiser dans le cadre de l'adhésion du Maroc à la Cedeao.

Sans attendre l'aboutissement de ce processus, les secteurs privés des deux pays peuvent d'ores et déjà prendre des initiatives concrètes notamment un travail en profondeur sur les secteurs d'intérêt commun.

Cinq secteurs clés permettront, pour eux, de renforcer ces relations pour des bénéfices mutuels dans toute la sous-région. Premièrement, les investissements dans les projets d'infrastructures régionales, particulièrement dans les énergies renouvelables, auront la capacité de réduire les coûts fixes de logistique et d'énergie.

En deuxième lieu, la coopération dans le secteur agricole et l'industrie agroalimentaire permettra de renforcer la sécurité alimentaire dans la région.

A l'occasion de cette rencontre, les patronats marocains et ghanéens - la Confédération générale des entreprises du Maroc (Cgem) et la Ghanaian national chamber of Commerce and industry (Gncc) - annoncent la création d'un joint Business Council. Il aura pour rôle de proposer des recommandations pour l'amélioration du cadre légal de circulation des personnes et des capitaux entre le Maroc et le Ghana. Ce dispositif bilatéral fera partie de l'Alliance Régionale pour le Suivi de l'Adhésion du Maroc à la Cedeao.