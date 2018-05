Afrique: Lettre de la FRMF aux Fédérations membres de la FIFA

document

A moins d'un mois de la désignation du pays hôte du Mondial 2026, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a adressé une lettre aux Fédérations membres de la FIFA dans laquelle il promeut la candidature marocaine.

Ci-dessous le texte intégral de cette lettre relayée par le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma

Fédération Royale

Marocaine de Football

A toutes les Fédérations Membres de la FIFA

Mesdames, Messieurs les Présidents,

Dans moins d'un mois, nous nous retrouverons à Moscou les 12 et 13 juin pour le Congrès de la FIFA dans l'enceinte où nous, les fédérations nationales, avons le pouvoir de décision pour poursuivre le développement du football et faire rayonner ses valeurs dans le monde entier.

Vous y choisirez le pays hôte de la Coupe du Monde 2026, et le Maroc, terre de football, participe à cette compétition avec sérénité, détermination et fair-play. Maroc 2026 se veut une candidature responsable, profitable mais aussi respectueuse de l'environnement, une candidature proposant une Coupe du Monde humaine et inclusive.

Le Maroc accueillera en son sein 12 stades répondant à l'ensemble des normes et qui constitueront un tournant majeur dans la façon de concevoir les enceintes sportives: des stades modulaires et durables, conçus pour garantir une expérience authentique et un héritage fort.

Notre territoire compact, notre patrimoine culturel et la connectivité de nos villes octroient à toutes les fédérations des conditions idéales pour les joueurs et les supporters, mais aussi des profits à hauteur minimale de 5 milliards de dollars (le double de chacune des précédentes éditions de la Coupe du Monde en 2014 et 2010), garantissant à la FIFA sa capacité à poursuivre le développement du football à travers le monde.

Le choix du pays hôte ne peut être déterminé que par la capacité d'un stade ou par la maturité économique d'un pays, mais ce choix doit également prendre en compte la capacité de la Coupe du Monde à favoriser le développement social et économique d'un pays et de tout un continent.

L'honneur d'organiser la plus grande compétition sportive planétaire ne saurait être réservé que pour un nombre très restreint de pays.

La Maroc, pays millénaire à la croisée de l'Afrique et de l'Europe, de l'Orient et de l'Occident, est candidat à l'organisation d'une Coupe du Monde depuis 30 ans. Cette 5ème candidature, soutenue par toute la nation, traduit la volonté inébranlable de notre jeunesse de célébrer le sport roi et de l'utiliser comme vecteur de progrès et d'opportunités.

Voter pour le Maroc, c'est voter pour une Coupe du Monde humaine, et pour un monde ouvert et multilatéral, engagé pleinement dans la construction d'un avenir durable pour les générations futures.

C'est cet enjeu qui nous a amenés à vous écrire avec humilité pour vous faire part de notre engagement et de notre détermination à vous accueillir en 2026.

Veuillez accepter nos meilleures salutations sportives.

Rabat le 14 Mai 2018

Fouzi Lekjaa

Président de la FRMF